Bloedbad op school schiereiland Krim

Zeker achttien mensen zijn om het leven gekomen door een bloedige aanval op een technisch college op de Krim. De autoriteiten denken dat een achttienjarige jongen op zijn medestudenten schoot en zichzelf later van het leven beroofde, berichten Russische media. Die vergelijken het drama met het bloedbad op de Amerikaanse Columbine High School.

De aanvaller liet volgens getuigen een explosief afgaan in de school in Kertsj. Ook zou hij schietend door het gebouw zijn gelopen. Tientallen mensen raakten gewond. Getuigen spraken aanvankelijk over verscheidene schutters. Later zei het hoofd van de regio, Sergej Aksjonov, dat de dader vermoedelijk alleen handelde. Er zou uit niets zijn gebleken dat hij handlangers had.

De Russische autoriteiten zeggen dat de schutter Vladislav Rosljakov heet. Klasgenoten omschrijven hem volgens nieuwszender RT als een gesloten persoon met een fascinatie voor seriemoordenaars. Zijn ouders zouden recentelijk zijn gescheiden. Rosljakov zou vorige maand een wapenvergunning hebben bemachtigd en later 150 kogels hebben gekocht.

De autoriteiten hebben nog niet vastgesteld wat het motief is van de jonge schutter. Het bloedbad wordt evenwel niet onderzocht als een terreurdaad, maar als een massamoord.

In Rusland is geschokt gereageerd op het bloedbad. President Vladimir Poetin heeft de nabestaanden gecondoleerd en in hoofdstad Moskou zijn bloemen gelegd.