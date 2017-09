Bloedbad in verslaafdencentrum Mexico

Zeker vijftien mensen zijn dinsdagavond in het noorden van Mexico vermoord in een centrum waar drugsverslaafden worden geholpen. Een groep zwaarbewapende mannen viel opvangcentrum Uniendo Familias in de stad Ciudad Juárez binnen en opende het vuur. Vijftien mensen werden gedood en acht raakten gewond, meldden Mexicaanse media.

Ciudad Juárez in de deelstaat Chihuahua grenst aan Texas en lijdt al lange tijd onder gewelddadige drugscriminaliteit. Centra waar verslaafden worden behandeld zijn in Mexico vaker het doelwit geweest van drugscriminelen die denken dat rivalen van ander bendes zich in de centra schuilhouden.