Bloedbad in Canada: dodental stijgt verder

Het aantal doden bij een bloedbad in Canada is gestegen. Er zijn minstens negentien doden gevallen. Een man schoot om zich heen en maakte zeker achttien slachtoffers, onder wie een agent, melden Canadese media maandag. De dader zelf kwam ook om het leven.

De politie kon nog niets vertellen over het motief van de 51-jarige tandarts, die in politiekleding en in een als politiewagen vermomde auto afgelopen weekeinde tekeerging in de plaats Portapique. De Canadese premier Justin Trudeau sprak over een vreselijke situatie.

Het is de dodelijkste schietpartij in Canada tot nu toe, aldus media. Het record was de moord in 1989 op veertien studentes van een hogeschool in Montreal door een man die daarna zichzelf ombracht.