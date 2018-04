„Bloed- en urinemonsters suggereren gifgas”

De VS hebben bloed- en urinemonsters van slachtoffers van de aanval in het Syrische Douma die sporen van chloor en zenuwgas zouden bevatten. Dat meldde de Amerikaanse omroep NBC News op basis van uitlatingen van twee, niet bij name genoemde functionarissen.

De vondst wijst op het gebruik van chemische wapens in de Syrische plaats. Diverse lokale hulporganisatie hebben afgelopen weekeinde gemeld dat een gifaanval zaterdag op Douma aan zeker zeventig mensen het leven heeft gekost. De westerse wereld is sindsdien op zoek naar bewijsmateriaal en dreigt Syrië met wraakacties.

NBC News meldt dat de monsters „de aanwezigheid van zowel chloor als zenuwgas suggereren”. De monsters zouden in handen van de VS zijn gekomen door ziekenhuizen of door buitenlandse inlichtingendiensten. De functionarissen vertelden de omroep dat ze „vertrouwen” hadden in de informatie maar „niet honderd procent zeker” waren.