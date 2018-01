Blinde Thaise moet cel in om Facebookpost

Een rechtbank in Bangkok heeft een jonge blinde vrouw tot een celstraf van anderhalf jaar veroordeeld omdat zij een kritische post over de monarchie had gedeeld op Facebook.

De wetten rond majesteitsschennis zijn bijzonder streng in Thailand. Overtreders kunnen tot jarenlange celstraffen veroordeeld worden.

De 23-jarige vrouw had een artikel van koningshuiscriticaster Giles Ungpakorn gedeeld. De vrouw heeft het feit bekend, maar ze had niet verwacht dat alleen het delen al zo’n zware straf zou opleveren.

Sinds de militairen in 2014 via een coup aan de macht zijn, kregen al meer dan honderd mensen lange straffen voor majesteitsschennis.