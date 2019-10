Blinde kever vernoemd naar Greta Thunberg

Een Brits museum heeft een kever vernoemd naar klimaatactiviste Greta Thunberg. Het gaat om een piepklein insect dat geen ogen of vleugels heeft.

Het Natural History Museum in Londen meldt dat het insect al in de jaren zestig is ontdekt in Kenia. Het diertje bleef vervolgens kennelijk naamloos. Dat veranderde na tussenkomst van wetenschapper Michael Darby. Die zegt in een verklaring een groot fan te zijn van de Zweedse tiener. „Ik ben ongelofelijk onder de indruk van het werk van deze jonge activist.”

Thunberg groeide uit tot een bekende klimaatactivist door haar schoolstaking. Ze spijbelde om te demonstreren bij het parlement in haar land. Darby vermoedt dat het de eerste keer is dat een diersoort naar de activiste is vernoemd. „Ik ken in elk geval geen keversoorten die haar naam dragen.”

De wetenschappelijke naam van de kever is Nelloptodes gretae.