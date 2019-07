Blik op het Midden-Oosten: wie de beste hightech heeft, staat in de Golf met één-nul vóór

In de oplopende spanningen in de Golf speelt moderne technologie een belangrijke rol. Die technologie is bijna altijd geïmporteerd uit het Westen en, verrassend, soms uit Israël.

Voor de kroonprinsen van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten is het een uitgemaakte zaak wie de grootste bedreigers zijn van de fragiele stabiliteit in de regio. Dat is enerzijds natuurlijk Iran, en anderzijds zijn het revolutionaire elementen in eigen land – mensen die van binnenuit de bestaande regimes omver willen werpen. Tegen beiden kun je maar één ding doen: ze heel goed in de gaten houden.

De beste optie daarvoor? Cybersurveillance. Het internetverkeer van al je burgers in de gaten houden, is volgens de leiders in de Golf een probaat middel om de wind eronder te houden. Datzelfde geldt ten aanzien van Iran. Wie goed in de gaten weet te houden wat daar gebeurt, staat in de nog steeds verder oplopende spanningen één-nul voor.

En dus woedt er in de Golf een heuse cyberoorlog. Uit een onderzoek van de BBC bleek dat de Emiraten, samen met de buurlanden Saudi-Arabië, Qatar en Oman, de meest moderne spionagetechnologieën hebben aangeschaft bij het Britse technologiebedrijf BAE Systems. De Emiraten schaften onder meer het systeem Evident aan. Dat kan met het grootste gemak internetverkeer onderscheppen.

Uit een ander onderzoek blijkt dat de Emiraten ook het systeem Pegasus hebben aangeschaft – eveneens bedoeld om gebruikers van mobiele telefoons in de gaten te houden. Dat systeem is, opmerkelijk genoeg, ontwikkeld in Israël – een land dat de Emiraten officieel niet erkennen.

En om niet meer te noemen: óók in gebruik bij de Emiraten is het Franse Falcon Eye. Deze satelliet houdt gegevens bij van het werk, de sociale bezigheden en gedragspatronen in het algemeen van ieder mogelijk doelwit. Falcon Eye kan vanuit de ruimte tot op 70 centimeter nauwkeurig waarnemen wat er onder hem op aarde gebeurt – niet alleen in eigen land, maar ook in de Golf van Oman, de Straat van Hormuz en Iran.

Groot was dan ook de teleurstelling in de Emiraten, toen de lancering van een Falcon Eye-satelliet op 10 juli mislukte. De raket die de peperdure satelliet vanuit Frans Guyana in de ruimte moest brengen, vertoonde ernstige haperingen en landde in de Atlantische Oceaan.

Het was de eerste keer dat de lancering van een dergelijke raket mislukte. Dat is natuurlijk verdacht. Zat hier opzettelijke sabotage achter? En zo ja, door wie?

De antwoorden zijn nog niet duidelijk, maar mocht er sabotage in het spel zijn, dan is er eigenlijk maar één mogelijke kandidaat: Iran. Dat land heeft uitgesproken redenen om het Falcon Eye-project te doen mislukken. Niet alleen zou een geslaagde lancering de Emiraten een enorm voordeel geven, maar het zou ook de ultieme wraak zijn op pogingen van Iran zelf om spionagesatellieten in de ruimte te brengen. Dat soort pogingen is, vooral door toedoen van de Verenigde Staten, de afgelopen jaren vaak gesaboteerd.

Het is al met al duidelijk dat de spanningen in de Golf er heel anders zouden uitzien zonder moderne technologie uit het Westen en uit Israël. Want wie nu voorloopt op dit gebied, kan straks zomaar een beslissend voordeel hebben als de cyberoorlog mocht ontaarden in een groter conflict.