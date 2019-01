Blauwvintonijn geveild voor 2,7 miljoen euro

Een blauwvintonijn van 278 kilogram is op de eerste veiling van het jaar op de vismarkt van Tokio verkocht voor een recordprijs van 2,7 miljoen euro. De koper is Kiyoshi Kimura, de eigenaar van de restaurantketen Sushi Zanmai. Bij betaalde 333,6 miljoen yen voor de vis die voor de kust van Japan was gevangen.

„De tonijn ziet er zo smakelijk en vers uit, maar ik denk dat ik een beetje te veel heb betaald” zei Kimura op de Toyosumarkt. „Ik had verwacht rond de 50 of 60 miljoen yen te betalen, maar het werd vijf keer zo veel.” In 2013 betaalde Kimura 1,3 miljoen euro voor een tonijn van 222 kilo.

Internationaal is forse kritiek op het vissen op blauwvintonijn dor de Japanners. Het Wereld Natuur Fonds heeft de vissoort op de lijst met bedreigde diersoorten staan.