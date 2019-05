Blauwhelm gedood in Mali

Een Nigeriaanse militair van de VN-vredesmissie in Mali is gedood tijdens een gewapende aanval in de noordelijke stad Timboektoe. Dat melden de Verenigde Naties.

Het slachtoffer "bezweek aan zijn verwondingen na de gewapende aanval door niet-geïdentificeerde aanvallers", aldus een verklaring. Een Nigeriaanse blauwhelm raakte gewond.

Zaterdag raakten bij een ander incident drie Tsjadische vredeshandhavers gewond toen hun gepantserde voertuig werd geraakt door een geïmproviseerd explosief in Tessalit, in de noordelijke regio Kidal.

De VN-missie in Mali, Minusma, is in Mali actief toen radicale islamitische milities het noorden van het land in 2012 bezet hielden. Die werden in 2013 door Franse troepen teruggedreven. Een vredesakkoord dat in 2015 werd ondertekend door de regering en gewapende groepen was gericht op het herstel van de stabiliteit. Maar het akkoord heeft het geweld niet kunnen stoppen.

Sinds de inzet van Minusma zijn meer dan 190 vredeshandhavers omgekomen in Mali, waaronder bijna 120 door vijandige acties.