Blauwalg oorzaak olifantensterfte Botswana

Blauwalg is de oorzaak van de massale olifantensterfte in Botswana van de afgelopen maanden. Al zeker 330 olifanten kwamen dit jaar om het leven door de bacterie, melden de autoriteiten.

De autoriteiten en meerdere natuurorganisaties doen al maanden onderzoek naar de oorzaak van het overlijden van de dieren. Blauwalg, ook wel bekend als de cyanobacterie, is officieel geen alg en dankt de naam aan de blauwe kleur die het water kan geven. De bacterie kan in warm en voedselrijk water snel vermeerderen. Water met blauwalg kan erg giftig zijn, mensen wordt afgeraden om er in te zwemmen.

De hoogste dierenarts van het ministerie van Natuurbescherming zei bij een persconferentie dat ondanks de gevonden doodsoorzaak nog veel vragen onbeantwoord zijn. „We vragen ons nog af hoe het kan dat alleen olifanten zijn overleden door de giftige stoffen en waarom het alleen in dit gebied gebeurt. We zijn nu een aantal hypotheses aan het onderzoeken.”

In juli werden er nog 281 dode olifanten geteld. Het aantal is in twee maanden tijd met vijftig gestegen. Botswana heeft tot nu toe een goede reputatie op het gebied van natuur- en dierenbescherming, maar zorgde vorig jaar voor verontwaardiging vanwege de opheffing van het verbod op de olifantenjacht.