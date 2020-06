Blankenberge voert reserveringssysteem in voor strandstoelen

De Belgische kustplaats Blankenberge voert in verband met het coronavirus deze zomer een reserveringssysteem in voor strandstoelen. Inwoners en vakantiegangers kunnen online een strandstoel boeken bij een van de acht deelnemende strandtenten, en desgewenst ook een parasol, handdoek of windscherm.

Blankenberge is de eerste kustgemeente in België die met zo’n systeem gaat werken. Wie een meerdaagse vakantie boekt, kan een stoel mee reserveren. „Wij willen zo vertrouwen geven aan de toerist dat er plaats is op het strand”, zegt burgemeester Daphné Dumery. Op het vrije strand worden op gepaste afstand windschermen neergezet waar gasten bij moeten zitten of liggen. Die plekken kunnen niet worden gereserveerd.

De maatregel is onderdeel van een pakket om het toerisme zo veilig en beheerst mogelijk te houden. Langs de slechts 67 kilometer lange Belgische kust en in de tien kustgemeenten is een verkeerscirculatieplan voor zowel auto’s als personen. Vanaf 27 juni worden bewaakte zwemzones ingesteld.