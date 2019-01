Blair ziet vertrek zonder deal niet zitten

Oud-premier Tony Blair is bang voor grote economische schade wanneer Groot-Brittannië uit de EU vertrekt zonder deal. Dat zei hij in een radio-interview met de BBC. De deal die de huidige premier Theresa May presenteerde, werd dinsdagavond met een ruime meerderheid weggestemd in het Britse Lagerhuis.

Maar liefst 432 parlementsleden stemden tegen de deal, terwijl er 202 wél heil zien in de ideeën van May. Het was een historisch harde nederlaag voor de premier.

Blair zei dat een vertraging met het vertrek uit de EU nu onvermijdelijk is. „Als ik nu de regering was, zou ik alvast gesprekken beginnen met Europa over nieuwe voorwaarden.”

De 65-jarige Tony Blair stond tussen 1997 en 2007 aan het roer in Groot-Brittannië.