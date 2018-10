Biya herkozen als president Kameroen

Paul Biya is herkozen als president van Kameroen. Hij heeft de verkiezingen met een ruime meerderheid gewonnen. De 85-jarige leider kreeg 71 procent van de stemmen, maakte de Constitutionele Raad maandag bekend. Dat is veel meer dan zijn rivaal Maurice Kamto, die op basis van eigen gegevens de zege ook claimde maar officieel uitkwam op slechts 14 procent.

De raad wees alle aanklachten wegens fraude af. Volgens de oppositie is er op 7 oktober uitgebreid gesjoemeld, variërend van al ingevulde stembiljetten tot intimidatie van kiezers. In Engelstalige regio’s, waar een afscheidingsbeweging zich sterk maakt, konden veel mensen niet stemmen door ongeregeldheden.

Biya begint aan zijn zevende termijn van zes jaar. Hij kwam eind 1982 aan de macht. In Afrika is alleen de 76-jarige Teodoro Obiang Nguema Mbasogo langer in functie, sinds 1979 in Equatoriaal-Guinea.