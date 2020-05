Bisschop Montenegro opgepakt om processie tijdens coronacrisis

De politie in Montenegro heeft een bisschop en zeven priesters opgepakt die ondanks de coronacrisis een processie hadden georganiseerd. Daar deden duizenden mensen aan mee in de stad Nikšić. De geestelijken riskeren een gevangenisstraf van 12 jaar.

Aanklagers verwijten de priesters dat ze regels negeerden die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Ze „overtraden het verbod op openbare bijeenkomsten en organiseerden een religieuze dienst in de straten van Nikšić, die door veel burgers is bijgewoond”, meldt het Openbaar Ministerie.

In het kleine Balkanland met ongeveer 620.000 inwoners is tot dusver bij 324 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. De lockdownmaatregelen zijn onlangs versoepeld, waardoor gelovigen weer samen kunnen komen in kerken. Ze moeten dan wel mondkapjes dragen en afstand houden.

De aangehouden bisschop van de Servisch-orthodoxe kerk en zijn priesters moeten zeker 72 uur in voorarrest doorbrengen. Hun religieuze bijeenkomst was bedoeld om een orthodoxe heilige te eren.