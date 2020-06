Bioscopen en casino’s weer open in Frankrijk

Bioscopen, vakantiecentra en casino’s in Frankrijk gaan maandag weer open. Dat heeft de Franse regering in de nacht van vrijdag op zaterdag bekendgemaakt. Stadions in het land mogen vanaf 11 juli weer publiek verwelkomen, wel geldt een maximum van 5.000 toeschouwers.

„De verbetering van de gezondheidssituatie” in verband met de Covid-19-pandemie maakt het mogelijk „bepaalde verboden op te heffen op voorwaarde dat iedereen waakzaam blijft”, zei de regering in een verklaring.

Op 11 juli komt er waarschijnlijk een einde aan de noodtoestand die al geruime tijd van kracht is in het land en zullen verdere versoepelingen van coronamaatregelen worden doorgevoerd. Naast het openstellen van stadions voor maximaal 5.000 bezoekers zijn dan ook cruises op rivieren en Europese wateren weer toegestaan. Al blijven wel beperkingen gelden voor het aantal mensen dat mee mag.

In september gaat het land verder van het coronaslot, als de situatie dat toestaat. Dan zijn beurzen, shows en tentoonstellingen weer mogelijk, kunnen discotheken hun deuren heropenen en zijn internationale cruises weer toegestaan.

In Frankrijk zijn de afgelopen 24 uur 14 mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee komt het totale aantal uit op 29.617. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 195.000 Fransen besmet geraakt met het longvirus.