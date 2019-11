Binnenkort met de kabelbaan naar de Oude Stad van Jeruzalem?

Oplettendheid, handigheid en concentratie zijn vandaag de dag volop nodig om nog enigszins vlot voortgang te kunnen maken in de Oude Stad van Jeruzalem.

Grote aantallen Zuidoost-Azaten en Oost-Europeaen sjokken in de steegjes achter hun gidsen aan. Buiten de Oude Stad, die slechts een vierkante kilometer is, heerst een verkeerschaos.

Vier miljoen toeristen ontvangt Israël elk jaar, maar de bedoeling is dat het er binnen vijf tot tien jaar tien miljoen worden. „Hoe moet dat straks met het verkeer?”, vraagt locoburgemeester Fleur Hassan-Nahoum zich af. Het antwoord geeft ze zelf al: Een kabelbaan. Dat is het middel dat de dienst voor de ontwikkeling van Jeruzalem –een instantie van de regering en de gemeente– heeft bedacht om de drukte het hoofd te bieden.

Alle details over het project zijn nog niet bekend. Maar zoals het lijkt, betreden de toeristen straks de cabines bij het oude treinstation in het midden van Jeruzalem. Ze draaien vervolgens in oostelijke richting, maken een scherpe bocht naar links en zeilen over het Hinnomdal, waar in de oudheid nog kinderoffers werden gebracht.

Op de Sionsberg kunnen ze uitstappen. Ze kunnen dan de voettocht beginnen langs belangrijke christelijke en Joodse heilige plaatsen. Ze kunnen ook doorreizen naar de Stad van David. Daar kunnen ze een archeologische opgraving bekijken die de nadruk legt op de Joodse geschiedenis van Jeruzalem, of doorlopen naar de Westelijke Muur, de oude Joodse gebedsmuur bij de Tempelberg.

In elke cabine passen ongeveer tien mensen. Als het systeem op volle toeren draait, is de capaciteit 3000 luchtreizigers per uur. In een later stadium wordt de kabelbaan mogelijk naar de Olijfberg doorgetrokken. De pilaren die de hokjes in de lucht moeten houden, hebben een hoogte van 10 tot 28 meter en staan 10 tot 200 meter van elkaar. Het project moet binnen een jaar aangelegd kunnen worden en gaat ruim 100 miljoen euro kosten.

Hassan-Nahoum zou graag zien dat de kabelbaan ook op zaterdag blijft draaien. Of dat lukt, is nog de vraag. De ultraorthodoxen willen geen openbaar vervoer in de Joodse wijken op sabbat. De Oude Stad kent op die dag topdrukte. De kabelbaan komt niet in de plaats van de touringcars. Deze kunnen bijvoorbeeld gewoon doorgaan met toeristen uit te laten stappen op de Olijfberg.

Het plan heeft volgens Hassan-Nahoum niets met de politiek te maken. Maar volgens de belangrijkste tegenstander, Yonathan Mizrachi, heeft het plan daar juist alles mee van doen. Hij is archeoloog en directeur van de organisatie Emek Shaveh. Die spant zich in voor de bescherming van het cultureel erfgoed en archeologische vondsten van álle gemeenschappen en godsdiensten.

De kabelbaan zal volgens zijn organisatie schade aanrichten aan de „heilige kom” – de Oude stad met het gebied eromheen. De cabines zullen het landschap veranderen en over de huizen van Palestijnen brommen. Het plan werd goedgekeurd zonder bepaalde standaardprocedures in acht te nemen.

„Het bezoek aan de Oude Stad van Jeruzalem wordt een totaal andere ervaring”, voorspelt Mizrachi. „Iedereen snapt dat het geen oplossing voor toerisme is. De oplossing is op grote schaal kleine busjes inzetten. Dat is ook veel goedkoper.” Zijn organisatie wil het publiek informeren over de nadelen en proberen afstel te krijgen via het Hooggerechtshof.