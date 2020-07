Bill Gates: coronavaccin mag niet alleen naar hoogste bieder gaan

De steenrijke filantroop Bill Gates wil dat middelen tegen het coronavirus beschikbaar worden gesteld aan de landen waar ze het hardst nodig zijn. Hij waarschuwde dat de pandemie langer zal duren en dodelijker zal zijn als geneesmiddelen en vaccins alleen „naar de hoogste bieder gaan”.

Wereldwijd wordt koortsachtig gezocht naar een vaccin tegen het besmettelijke virus, dat in enkele maanden tijd honderdduizenden levens heeft gekost. Rijke landen hebben meer mogelijkheden om veelbelovende middelen op te kopen en sommige prominenten vrezen dat ontwikkelingslanden met lege handen kunnen achterblijven.

Miljardair Gates riep leiders in een videoboodschap voor een virtuele coronaconferentie op „zware beslissingen” te nemen over een rechtvaardige verdeling van levensreddende middelen. Er zou volgens hem niet alleen op basis van „marktfactoren” besloten moeten worden wie straks toegang krijgt.

De oprichter van Microsoft noemde de internationale aanpak van de aidscrisis als voorbeeld. „Een van de beste lessen die is geleerd in de strijd tegen hiv/aids is het belang van een groot, eerlijk en wereldwijd distributiesysteem om te zorgen dat de geneesmiddelen overal verstrekt kunnen worden.”