Bill de Blasio presidentskandidaat Democraten

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, heeft zich namens de Democratische Partij kandidaat gesteld voor het Amerikaans presidentschap. Hij is de 24e Democraat die zijn of haar zinnen heeft gezet om zittend president Donald Trump volgend jaar te verslaan.

De Blasio (58) neemt het in de Democratische voorverkiezingen op tegen onder anderen voormalig vice-president Joe Biden, de senatoren Elisabeth Warren, Bernie Sanders en Kamala Harris en burgemeester Pete Buttigieg. Biden is volgens de meeste peilingen op dit moment favoriet om de Democratische kandidaat te worden.

Een peiling onder New Yorkers leert dat ze niet warmlopen voor De Blasio. Van de ondervraagden gaf 75 procent aan "niet enthousiast" te zijn over de kandidatuur van hun burgemeester.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn op dinsdag 3 november 2020.