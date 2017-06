Bijzondere kandidaten voor Lagerhuis

Een visstick, Elmo en Lord Buckethead waren donderdag drie van de bijzondere kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor het Britse Lagerhuis. Lord Buckethead verscheen met een soort buis over zijn hoofd en een glimmende cape op het podium naast premier Theresa May, die het kiesdistrict Maidenhead wel wist te behouden. De zelfbenoemde ‘intergalactische ruimteheer’, van wie de werkelijke naam onbekend is, wist toch nog 249 stemmen te vergaren.

De raarste kandidaten vertegenwoordigen traditiegetrouw de Monster Raving Loony partij. Op hetzelfde podium in Maidenhead stond ook nog Elmo, een figuur uit Sesamstraat.

De leider van de Liberaal Democraten, Tim Farron, werd in zijn kiesdistrict geflankeerd door een levensgrote visstick, waarin alleen het gezicht van de kandidaat te zien was.