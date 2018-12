Bijzondere beelden van eind negentiende-eeuws Parijs

Op YouTube zijn mooie opnamen te zien die de gebroeders Lumière eind negentiende eeuw maakten in de Franse hoofdstad Parijs. Het oorspronkelijke filmmateriaal is bewerkt. Het wordt versneld afgespeeld en er is geluid aan de stomme film toegevoegd.

In de compilatie zijn onder meer de Notre-Dame, de Champs-Élysées en de Eiffeltoren te zien. De filmbeelden zijn gemaakt in de periode 1896 tot 1900. Wandelaars in vol ornaat, talloze koetsen en een enkele fietser doorkruisen het beeld. Ook de brandweer komt in vliegende vaart voorbij.