Bij een grote brand in het Zuid-Franse Toulouse zijn bijna twintig gewonden gevallen. Twee zijn levensgevaarlijk gewond. De brand brak midden in de nacht uit in een oud pand van vier verdiepingen. De bewoners werden verrast in hun slaap. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Meer dan honderd brandweerlieden zijn bij de bestrijding van het vuur ingezet. Voor bijna negentig mensen moest opvang worden geregeld, inclusief de gasten van een aangrenzend hotel dat op last van de brandweer is ontruimd.