Bijna tachtig arrestaties door maskerverbod

In Hongkong zijn 77 mensen opgepakt omdat ze het in het weekend van kracht geworden maskerverbod negeerden. Het verbod is een van de maatregelen waarmee de overheid de openbare orde probeert te herstellen. Sinds vrijdag zijn meer dan tweehonderd winkels en openbare gebouwen beschadigd door relschoppers, aldus de politie.

In juni ontstond massaal protest omdat de regering van Hongkong een wet wilde aannemen die uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken. In China is geen onafhankelijke rechterlijke macht en beklaagden worden er vrijwel nooit vrijgesproken. De regering van Hongkong heeft het wetsvoorstel over de uitlevering onder druk van het massaprotest weer ingetrokken, maar de protestbeweging richt zich nu onverminderd tegen de invloed van China in het algemeen.

De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong werd in 1997 overgedragen aan China, onder voorwaarde dat Hongkong nog zeker vijftig jaar een aparte autonome status zou hebben. Hongkong heeft een westers rechtsstelsel en de economie drijft op de internationale vrijhandel. De vier maanden van vaak gewelddadige protesten berokkenen de economie grote schade.