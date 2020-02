Bijna miljard euro aan schade door aardbeving Albanië in november

De aardbeving in Albanië van afgelopen november heeft volgens berekeningen van de Albanese overheid 985 miljoen euro aan schade veroorzaakt. De aardbeving met een kracht van 6,4 vernietigde 50.000 gebouwen en 200.000 mensen ondervonden schade door het natuurgeweld, zei minister van Landbouw Bledi Cuci woensdag.

De aardbeving veroorzaakte eind november vorig jaar een ravage in het Balkanland. De grond begon te trillen terwijl veel mensen nog lagen te slapen. Slachtoffers kwamen vast te zitten in ingestorte gebouwen. Daarna volgden honderden naschokken. Het dodental liep op naar 51. Bijna duizend mensen raakten gewond en zo’n 5000 mensen werden dakloos.

„De Albanese regering heeft onmiddellijk goede maatregelen getroffen voor de opsporings- en reddingsoperatie in de ruïnes en ook voor het opvangen van de daklozen”, blikte de minister woensdag terug.

De Europese Unie heeft in december 15 miljoen euro aan noodhulp toegezegd aan Albanië. Er is een EU-donorconferentie gepland op 17 februari in Brussel, waar extra geld wordt ingezameld.