Bijna kwart meer cocaïne onderschept in Antwerpse haven dit jaar

De Belgische douane heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 28.865 kilogram cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën duidelijk dat de drugsmaffia ondanks de wereldwijde economische crisis en de lockdowns in veel landen niet heeft stilgezeten.

De onderschepte ladingen drugs werden vooral aangetroffen in containers uit Ecuador (10.700 kg), Brazilië (5.214 kg), Paraguay (4.478 kg), de Verenigde Staten (1.485 kg) en Costa Rica (1.287 kg). De hoeveelheid in beslag genomen coke is sinds 2013 met 660 procent gestegen. De douane zet steeds meer geavanceerde apparatuur in om de pakkans bij het controleren van containers te verhogen.