Bijna honderd migranten op één dag verdronken voor Libische kust

Voor de Libische kust zijn donderdag bijna honderd migranten overleden. Artsen Zonder Grenzen meldt dat er twintig migranten zijn verdronken door het zinken van hun schip. Dat ongeluk volgde op een soortgelijk incident eerder op de dag, waarbij zeker 74 migranten omkwamen.

Het team van Artsen Zonder Grenzen hielp de drie enige overlevenden, bij de schipbreuk waarbij twintig mensen verdronken. „Ze zijn gered door lokale vissers en ze waren in shock en doodsbang. Ze zagen hun geliefden onder de golven verdwijnen en voor hun ogen sterven”, aldus de hulporganisatie op Twitter.

Eerder verdronken donderdag al zeker 74 migranten, volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties. De kustwacht en vissers brachten toen 47 overlevenden aan wal. Waarschijnlijk zaten er meer dan 120 mensen op de boot.

Dit jaar zijn er volgens de IOM al minstens negenhonderd migranten verdronken in een poging de oversteek naar Europa te maken. Nog eens 11.000 zijn op zee tegengehouden en teruggekeerd naar Libië, waar migranten vaak worden vastgehouden, uitgebuit of misbruikt.

De IOM en het VN-agentschap voor vluchtelingen UNHCR hebben allebei gezegd dat Libië niet als een veilige terugkeerhaven moet worden beschouwd en dat migranten die op zee worden gered of tegengehouden, niet terug naar Libië moeten worden gebracht.

Het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex meldde onlangs dat het aantal migranten dat illegaal de Europese grens overstak in de eerste negen maanden van het jaar met 21 procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ongeveer 72.500 migranten wisten Europa tot nu toe te bereiken. In 2019 stond dat aantal rond dezelfde tijd op 80.000.