Bijna honderd Iraanse coronadoden in dag tijd: teller op 611

Het aantal doden in Iran door het nieuwe coronavirus is gestegen naar 611. Vrijdag waren dat er nog 514. Ook raakten in een dag tijd meer dan duizend mensen besmet. In totaal zijn nu 12.729 mensen in Iran geïnfecteerd.

Het land staat na China en Italië op de derde plaats als het gaat om coronabesmettingen Wereldwijd raakten al meer dan 145.000 mensen besmet met het virus, dat eind vorig jaar uitbrak in de Chinese provincie Hubei. Meer dan 5000 stierven aan de gevolgen.

In Nederland zijn tot dusver tien doden en meer dan 800 besmettingen gemeld.