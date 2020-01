Bijna helft humanitaire hulp EU voor Afrika

Van het EU-budget voor humanitaire hulp van 900 miljoen euro in 2020 is 400 miljoen bestemd voor programma’s in Afrika. Voor het Midden-Oosten is 345 miljoen gereserveerd, met name voor de opvang van Syrische vluchtelingen en de „extreem kritieke situatie” in Jemen. Voor meer dan tachtig landen liggen bijdragen in het verschiet. De Europese Commissie heeft de voorlopige verdeling maandag aangenomen.

Het geld voor Afrika wordt besteed in onder meer Congo, de Sahelregio, en Zuid-Sudan. Voor Azië en Latijns-Amerika is 111 miljoen gereserveerd, waarbij een deel gaat naar door de crisis in Venezuela geraakte groepen. Ook blijft hulp gaan naar Afghanistan, Myanmar en Bangladesh.

De hulp wordt geleverd via humanitaire organisaties, waaronder VN-agentschappen en het Rode Kruis. Het is van groot belang dat zij ook in conflictlanden vrije doorgang krijgen, aldus EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement). Bij de verdeling van de fondsen is ook aandacht voor klimaatverandering en de toegenomen kwetsbaarheid van landen voor natuurrampen.