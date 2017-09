Bijna heel Raqqa heroverd op jihadisten

Meer dan 80 procent van de Syrische stad Raqqa is in handen van milities die door de VS worden gesteund in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Dit melden de waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

De alliantie van Koerdische en Arabische milities, die zich Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) noemt, heeft in juni de aanval op Raqqa geopend. De SDF heeft luchtsteun van onder meer de VS en ook van Amerikaanse commando’s op de grond.

Raqqa was voor de soennitische extremisten van IS de hoofdstad van hun ‘kalifaat’. IS en andere strijdgroepen die tegen de regering van president Assad vechten namen de stad in maart 2013 in. Sinds begin 2014 was de stad alleen in handen van IS.