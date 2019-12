‘Bijna Eurocommissaris’ Goulard aangeklaagd

De Franse liberale politica Sylvie Goulard was dit jaar bijna Eurocommissaris geworden, maar is nu in Parijs officieel in staat van beschuldiging gesteld. Ze zou eerder als Europarlementariër geld bestemd voor haar werk hebben verduisterd door het aan fictieve medewerkers te betalen. Het onderzoek naar de vraag of ze door justitie in staat van beschuldiging zou moeten worden gesteld, leidde ertoe dat ze haar kandidatuur voor een post in de nieuwe Europese Commissie moest opgeven.

De 54-jarige politica is juriste en lid van de liberale centrumpartij Modem (Mouvement démocrate). Ze werd in 2009 lid van het Europees Parlement. Ze bleef dat tot ze in 2017 de Franse minister van Defensie werd. Ze bleef dat echter maar een maand, want toen doken er in Frankrijk al verhalen op dat ze geld voor werk in het EP naar eigen partijmedewerkers had gesluisd.