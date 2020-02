Bijna complete Europese Commissie vergadert in Ethiopië

Bijna de hele Europese Commissie is donderdag in Ethiopië om te vergaderen met commissarissen van de Afrikaanse Unie. Het bouwen aan een stabiele en sterkere relatie met Afrika is een belangrijke prioriteit voor voorzitter Ursula von der Leyen. In de hoofdstad Adis Ababa wordt de Duitse vergezeld door 21 van haar 26 teamleden, onder wie Frans Timmermans.

Aan de orde komen onderwerpen als migratie, economische groei, banen, de omslag naar een groene economie, digitalisering, veiligheid en mobiliteit. De Afrikaanse commissarissen krijgen ook de gelegenheid input te leveren voor de Afrika-strategie die de Europese Commissie volgende maand presenteert.

„Europa en Afrika delen vele hedendaagse uitdagingen”, aldus Von der Leyen, die in december het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie in Adis Ababa ook al bezocht. „Een van onze belangrijkste doelstellingen is om bij de groene en digitale transformatie van onze economieën kansen te bieden aan jongeren.”

Het is de tiende keer dat beide commissies elkaar ontmoeten, maar nog niet eerder waren er zoveel EU-commissarissen bij. Het bestuurscollege van de Afrikaanse Unie, waar 55 landen bij zijn aangesloten, bestaat naast de voorzitter en vicevoorzitter uit acht commissarissen.