Bijna 8000 coronapatiënten overleden in Verenigd Koninkrijk

De uitbraak van het coronavirus heeft in het Verenigd Koninkrijk aan bijna 8000 mensen het leven gekost. Het dodental steeg in een dag tijd met 881 naar 7978, maakte minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken bekend.

De minister stelde dat nu ruim 65.000 mensen in zijn land positief hebben getest op het virus. Hij waarschuwde zijn landgenoten dat de piek van de uitbraak nog niet is bereikt. Daarom is het volgens Raab nog te vroeg om de lockdown te versoepelen.

De lockdown is sinds 23 maart van kracht en zou na drie weken geëvalueerd worden. „We denken niet dat we daar meer over kunnen zeggen voor eind volgende week”, zei Raab. De minister valt in voor premier Boris Johnson, die zelf besmet raakte met het virus en op de intensive care ligt.