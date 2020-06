Bijna 700 nieuwe coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten zijn het afgelopen etmaal 691 mensen overleden aan het coronavirus. Dat is het laagste aantal in een week, zo blijkt zondag uit de jongste cijfers van de Johns Hopkins University.

Tot nu toe zijn ruim 110.000 mensen in de VS officieel overleden aan het longvirus. Het totaal aantal bevestigde besmettingsgevallen bedraagt 1.938.842. De Verenigde Staten hebben verreweg de meeste gevallen van Covid-19 en sterfgevallen ter wereld.

Het virus heeft wereldwijd ruim 400.000 mensen gedood sinds het eind vorig jaar in China verscheen.