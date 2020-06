Bijna 7 procent Belgen heeft antistoffen tegen coronavirus

Het aantal Belgen met antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed is de afgelopen tijd licht gestegen naar 6,9 procent van de bevolking. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen.

Eind maart was het 3 procent en drie weken later het dubbele. „De strenge maatregelen hebben de verspreiding van het virus dus sterk beknot”, concludeert hoogleraar en epidemioloog Heidi Theeten.

Van de Nederlandse bloeddonors heeft ongeveer 5,5 procent corona-antistoffen, bleek deze week uit onderzoek van bloedbank Sanquin. In april was dat 3 procent. De antistoffen ontstaan als mensen met het virus zijn besmet.

Om groepsimmuniteit te bereiken, moet minstens de helft van de bevolking antilichamen in het bloed hebben, stellen de Antwerpse onderzoekers. Hoogleraar Pierre Van Damme: „Daar zijn we dus nog steeds mijlenver van verwijderd, net zoals onze buurlanden trouwens. Bovendien is nog altijd niet bewezen in hoeverre mensen die antistoffen gevormd hebben, ook effectief beschermd zijn tegen een mogelijke nieuwe infectie.”

Het aantal nieuwe besmettingen in België kwam het afgelopen etmaal weer boven de 100. Er werden 140 nieuwe gevallen gemeld, waarmee het totaal komt op 58.907. In België zijn in totaal 9566 (deels vermoedelijke) overlijdens door Covid-19 gerapporteerd, een stijging van 29 in de afgelopen 24 uur.

In de ziekenhuizen liggen nu 700 coronapatiënten. Er kwamen het afgelopen etmaal 32 bij, terwijl er 64 werden ontslagen. Op de intensive care liggen 137 patiënten, een daling van 8.