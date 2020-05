Bijna 500 nieuwe coronadoden in Verenigd Koninkrijk

De afgelopen 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk 494 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. In totaal bezweken 33.186 mensen aan het virus in het land.

Het Verenigd Koninkrijk telt alleen de doden in ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Worden andere verdachte sterfgevallen erbij opgeteld, dan ligt het dodental boven de 40.000.

Het aantal nieuwe besmettingen nam toe met 3242 tot 229.705.

Het land heeft het hoogste dodental van Europa. Het aantal besmettingen is na dat van Spanje het hoogste van Europa.

Eerder woensdag zei premier Boris Johnson dat 175 zorgmedewerkers aan het virus zijn overleden.