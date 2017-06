Bijna 500 burgerdoden door aanvallen coalitie

Zeker 484 burgers zijn vermoedelijk omgekomen sinds de VS per begin 2014 luchtaanvallen uitvoeren op stellingen van Islamitische Staat in Irak en Syrië. Dat stelt het Amerikaanse leger tijdens een maandelijkse update.

Volgens het leger verloren in april 132 burgers het leven door de luchtaanvallen. Het leger denkt niet dat het groeiend aantal doden te wijten is aan losser omgaan met regels die dat moeten voorkomen maar vooral aan het toenemend aantal operaties in bewoonde gebieden.

De schattingen van het Amerikaanse leger liggen overigens een stuk lager dan die van activisten in de gebieden.