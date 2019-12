Bijna 50 miljoen kinderen op de vlucht

Bijna 50 miljoen kinderen zijn op de vlucht. Ongeveer 8,5 miljoen van hen zijn in het Midden-Oosten op de vlucht, onder wie 2,5 miljoen Syriërs. Dit heeft het internationale VN-fonds voor noodhulp aan kinderen, Unicef, gemeld. Volgens de organisatie gaat het om het hoogste aantal minderjarige vluchtelingen ooit.

De minderjarige vluchtelingen worden vrijwel allemaal in de regio zelf opgevangen, waar Unicef hulp biedt. Libanon en Jordanië bijvoorbeeld herbergen samen 4,2 miljoen vluchtelingen, onder wie veel kinderen. In Libanon is meer dan de helft van de 1,5 miljoen vluchtelingen jonger dan 18 jaar.