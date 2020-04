Bijna 50.000 doden door corona-uitbraak in VS

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten is de 49.000 voorbij. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Het aantal mensen bij wie is vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus nadert de 860.000.

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie. Geen enkel land heeft meer doden en besmettingen gemeld. De gouverneur van Californië maakte donderdag bekend dat zijn staat de dodelijkste dag tot dusver achter de rug heeft. Er overleden zeker 115 coronapatiënten.

De coronacrisis heeft ook de Amerikaanse economie hard geraakt. Miljoenen Amerikanen verloren hun baan.