In Groot-Brittannië zijn er in een etmaal bijna 450 coronadoden bijgekomen. Het gaat om de laagste dagelijkse stijging in twee weken. Een paar dagen geleden waren er nog ruim 600 doden.

Het aantal in ziekenhuizen geregistreerde sterfgevallen is inmiddels ruim 16.500, melden de autoriteiten verder.

Het aantal besmettingen nadert de 125.000. Maar de jongste toename van 4676 is aanzienlijk minder dan de stijging van 5850 een etmaal eerder, terwijl er wel steeds meer mensen worden getest.