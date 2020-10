Bijna 400 gevallen van rechtsextremisme bij Duitse diensten

Bij Duitse veiligheidsdiensten zijn tussen 2017 en maart dit jaar bijna 400 verdachte gevallen van rechtsextremisme ontdekt. Dat staat in een inventarisatie van de regering over rechtsextremisme in de korpsen, aldus Der Spiegel.

Bij de federale veiligheidsdiensten zoals de landelijke politie ging het om 58 gevallen en bij de diensten in de zestien Duitse deelstaten om 319 zaken. De afgelopen weken kwamen enkele schandalen met rechtsextremisme binnen politiekorpsen aan het licht. Er werden onder andere afbeeldingen van Hitler en beledigingen aan het adres van migranten verspreid in chatgroepen.

De minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, wil de politie alleen niet door onafhankelijke onderzoekers laten doorlichten. Wel presenteert hij het rapport met de stand van zaken bij alle veiligheidsdiensten. Dat is opgemaakt door het federaal bureau voor de bescherming van de grondwet.