Bijna 350 coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland heeft donderdag weer een sprong gemaakt. Het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldt dat zeker 349 mensen het virus hebben opgelopen. Ongeveer de helft van de gevallen (175) is vastgesteld in het aan Nederlandse grenzende Noordrijn-Westfalen.

Het aantal besmettingen in Duitsland nam met meer dan 100 toe ten opzichte van een dag eerder. Het instituut zegt dat woensdag 240 besmettingen waren vastgesteld in ochtend. Dat liep in de middag op naar 262. Het virus heeft de kop opgestoken in bijna alle deelstaten.