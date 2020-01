Bijna 300 honden gered uit illegale Spaanse fokkerijen

De Spaanse politie heeft donderdag in Madrid 270 honden bevrijd uit twee illegale hondenfokkerijen. De dieren zaten op elkaar gepropt in veel te kleine kooien. Ook werden twee dode honden aangetroffen. De kadavers waren in kranten gewikkeld. Bij de inval werden vijf mensen gearresteerd, onder wie twee dierenartsen.

De gevonden dieren waren vooral chihuahua’s en pomerianen. Volgens de politie waren de stembanden van veel honden doorgesneden, vermoedelijk om te voorkomen dat ze zouden blaffen. De groep mensen bij wie de honden werden gevonden, verkochten de dieren in heel Spanje. Er zou zeker 2 miljoen euro verdiend zijn aan de verkoop van de dieren.

De geredde honden zijn ondergebracht bij verschillende dierenopvangcentra. Waar zij uiteindelijk terecht komen is nog onduidelijk.