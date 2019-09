Bijna 30 procent minder vogels in VS

Vogels in de Verenigde Staten en Canada verdwijnen in snel tempo, waarschuwden wetenschappers donderdag.

De totale vogelpopulatie in die landen is sinds 1970 met 29 procent afgenomen. Het zou gaan om in totaal bijna 3 miljard vogels, blijkt uit onderzoek dat donderdag is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Volgens een onderzoeksteam van wetenschappers van zeven instellingen uit de VS en Canada, komt de afname onder meer doordat de gebieden waar de vogels graag leven verdwijnen.

Ook de insecten die van levensbelang zijn voor vogels worden uitgeroeid door onder meer landbouwchemicaliën. Zelfs de jacht op vogels door huiskatten vormt een steeds groter probleem. „De vogels verkeren in een crisis”, stelt een van de wetenschappers.

De grootste verliezen zijn niet te zien bij de zeldzame soorten, maar juist bij bijna alle ‘gewone’ vogels. Het gaat onder meer om mussen, zwaluwen, merels, lijsters en vinken. Ook zijn er steeds minder trekvogels, kustvogels en weidevogels.

Hoofdauteur van de studie, Ken Rosenberg van het Cornell Lab of Ornithology zei donderdag dat het onderzoek aantoont dat de door mensen aangepaste landschappen hun vermogen verliezen om vogels te herbergen.

Zijn collega Peter Marra, directeur van het Georgetown Environment Initiative, constateert dat het ecosysteem bezig is om in elkaar te storten. „Ook bij insecten en amfibieën is een sterke afname te zien. Het vertelt ons dat onze omgeving niet gezond is. Niet voor dieren en waarschijnlijk ook niet voor mensen.”

Toch ziet Rosenberg wel een lichtpuntje. „Als er 30 procent van de vogels in Noord-Amerika verloren is, blijft er nog 70 procent over om de vogelstand te kunnen herstellen. Maar dan moeten daar wel snel beschermingsmaatregelen voor worden genomen.”