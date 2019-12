Bijna 30 doden door ongevallen met bussen in Egypte

Door twee afzonderlijke ongevallen met bussen in Egypte zijn zaterdag 28 mensen omgekomen. De meeste doden vielen door een botsing tussen een bus met arbeiders en een vrachtwagen in Port Said.

Daardoor kwamen 22 mensen om. De oorzaak is niet bekend.

Een botsing tussen twee bussen bij toeristenoord Ain Sokhna aan de Rode Zee kostte aan zeker zes mensen het leven. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media toeristen uit China en India. Er raakten 32 mensen gewond. De autoriteiten hebben nog niets gemeld over de nationaliteit van de slachtoffers.