Bijna 30 doden bij gevangenisopstand Venezuela

29 gedetineerden zijn om het leven gekomen tijdens een opstand in een cellencomplex van een politiebureau in Acarigua, in de deelstaat Portuguesa in het noordwesten van Venezuela. De Venezolaanse krant El Universal meldde dat de doden vielen tijdens een schotenwisseling tussen gevangenen en agenten.

Onder de agenten vielen geen doden. Wel raakten 19 van hen gewond. Volgens een overheidsfunctionaris van Portuguesa probeerden de gevangenen te ontsnappen. Ze zouden drie granaten tot ontploffing hebben gebracht, waardoor de agenten gewond raakten.

Mensenrechtenorganisaties hebben hun twijfels bij de versie die de overheid naar buiten heeft gebracht. "Hoe kan het dat er een confrontatie was tussen gevangenen en politie, maar er alleen dode gevangenen zijn?", zegt Humberto Prado van het Venezolaanse Observatorium van Gevangenissen. "En als de gevangenen wapens hadden, hoe kwamen die wapens dan binnen?", vraagt hij zich af.

Volgens Prado eisten de gevangenen sinds een aantal dagen dat de ombudsman hen zou helpen te voorkomen dat ze worden overgeplaatst naar andere complexen, waar familie niet meer op bezoek kan komen. Het geweld barstte los toen de autoriteiten de cellen controleerden en bezoekende vrouwen eruit werden gezet, stelt Prado.

In gevangenissen in het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld onlusten. Vorig jaar kwamen 69 gedetineerden om tijdens een oproer in een cellencomplex in de noordelijke deelstaat Carabobo.