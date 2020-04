In een verpleeghuis in het Zuid-Franse Mougins zijn in een paar weken tijd maar liefst 29 bejaarde bewoners overleden aan het coronavirus. Dat melden Franse media.

Het verpleeghuis telde voor de corona-uitbraak 109 bewoners, nu nog maar 80. Vijf personeelsleden zijn besmet, onder wie de directeur en de coördinerende arts. Het hoge aantal sterfgevallen is gemeld bij de regionale gezondheidsdienst.