„Bijna 270.000 Syrische vluchtelingen terug”

Het Russische leger zegt dat bijna 270.000 Syrische vluchtelingen de afgelopen maanden naar hun land zijn teruggekeerd. Alleen al in de laatste week zijn bijna 6000 mensen naar Syrië teruggekomen, zei Michail Mizintsev van het Russische ministerie van Defensie vrijdag tegen verslaggevers. Hij zegt dat ze grote vluchtelingenstromen zien terugkeren naar huis.

Moskou en de regering in Damascus hebben vluchtelingen aangemoedigd om te repatriëren, met het argument dat het geweld is weggeëbd. Rusland lanceerde militaire operaties om de Syrische president Bashar Assad in 2015 te helpen en veranderde het tij van de oorlog in zijn voordeel.

Westerse regeringen hebben echter betoogd dat het te vroeg is om terugkeer aan te moedigen. Zij vrezen dat vluchtelingen vervolgd zullen worden wanneer ze terugkeren naar door de regering gecontroleerde gebieden.