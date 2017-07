Bijna 200 agenten gewond in Hamburg

Bij de rellen in Hamburg zijn tot nu toe 196 politiemensen gewond geraakt. Volgens het korps in de Noord-Duitse stad is niemand zwaargewond. Het is niet duidelijk hoeveel demonstranten letsel hebben opgelopen.

Volgens de Hamburgse brandweer hebben de actievoerders eigen hulpverleners die gewonden verzorgen zodat de lokale autoriteiten geen kijk hebben op aantallen.

De G20 vergaderen vrijdag en zaterdag in Hamburg. Donderdag braken de eerste rellen uit en raakten anti-G20-actievoerders slaags met de politie.