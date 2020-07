Bijna 2 miljoen coronabesmettingen in Brazilië

In Brazilië nader het aantal bekende coronabesmettingen de 2 miljoen. De afgelopen 24 uur werden er bijna 40.000 nieuwe virusgevallen geregistreerd, meldde het ministerie van Volksgezondheid. Daardoor staat de teller nu op ruim 1,9 miljoen infecties.

Brazilië behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. Alleen de VS (ruim 3,4 miljoen) hebben meer besmettingen gemeld. In totaal zijn meer dan 75.000 mensen aan het virus overleden in het Zuid-Amerikaanse land.

Eerder op woensdag werd bekend dat de Braziliaanse president Jair Bolsonaro opnieuw positief heeft getest op het coronavirus. Hij wil zich over enkele dagen weer laten testen, berichtte CNN Brasil, en zit in isolatie omdat hij eerder deze maand ook positief testte op het virus.

Bolsonaro heeft het virus eerder omschreven als een „griepje” en toonde zich fel tegenstander van de coronamaatregelen die werden ingesteld in Brazilië. Volgens hem richten die grote schade toe aan de economie. Hij verscheen vaak zonder mondkapje in het openbaar en uitte kritiek op maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen