„Bijna 2 miljoen betogers in Hongkong”

Bijna 2 miljoen mensen hebben zondag in Hongkong deelgenomen aan de protesten tegen een omstreden uitleveringswet. Dat zeggen organisatoren van de manifestatie in de Aziatische metropool met circa 7 miljoen inwoners.

De protestmars is volgens lokale media inmiddels ten einde gekomen, al zijn nog steeds duizenden betogers op de been. In de stad wordt al langer gedemonstreerd tegen de wet, die het mogelijk zou maken verdachten aan China uit te leveren. Een week geleden waren volgens organisatoren een miljoen demonstranten op de been.

De betogers hebben al afgedwongen dat de uitleveringswet voor onbepaalde tijd in de ijskast is gezet. Ook heeft de hoogste bestuurder van de stad excuses aangeboden. Betogers nemen daar geen genoegen mee. Ze willen dat het wetsvoorstel helemaal van tafel gaat.