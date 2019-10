Bijna 1700 doden door moessonregens in India

De hevigste moessonregens in 25 jaar hebben in India sinds juni al 1673 levens geëist. Dat hebben de autoriteiten dinsdag bekendgemaakt.

Tijdens de moesson, die normaal gesproken van juni en tot en met september duurt, is al 10 procent meer regen gevallen dan gemiddeld in de afgelopen vijftig jaar. Verwacht wordt dat de moesson dit jaar nog tot in oktober doorgaat.

Vooral de noordelijke staten Uttar Pradesh en Bihar zijn zwaar getroffen. Sinds vrijdag zijn daar 144 mensen om het leven gekomen. In Patna, de hoofdstad van Bihar met ongeveer 200 miljoen inwoners, waden mensen tot rond hun middel in het water om de noodzakelijke boodschappen te doen.

De autoriteiten melden dat veel mensen zijn gedood door instortende muren en gebouwen als gevolg van de regenval en overstromingen. In de westelijke staat Maharashtra kwamen de meeste mensen om: 371.